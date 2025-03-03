Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu yapılacak

Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu, 6 Mart Perşembe günü saat 09.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, 7 Mart Cuma günü saat 09.00’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde, 8 Mart Cumartesi günü ise saat 10.00'da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Ayrıca sempozyumda panel, atölye sunumları da yer alacak.

Sempozyumda, bakanlık, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yetkilileri ile alanında uzman akademisyenler bilgi verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sempozyum 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası dolayısıyla Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu gerçekleştirecek.

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