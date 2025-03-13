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        Kayserili öğrenci İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

        Kayseri'de eğitim gören ortaokul öğrencisi Ela Hatice Çepli, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması"nda Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:09
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        Kayserili öğrenci İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu
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        Kayseri'de eğitim gören ortaokul öğrencisi Ela Hatice Çepli, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması"nda Türkiye birincisi oldu.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya katılan Bünyan Koyunabdal Orhan Kaplan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Çepli, ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başardı.

        Ayrıca, "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada ise Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Yıldırım bilgi yarışması kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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