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        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:23 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:27
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        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

        Kulüp tesislerindeki idman, geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı ekibin başına geçen Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde gerçekleşti.

        Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gisdol, sezona start verdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

        İyi bir tesise sahip olduklarını vurgulayan Gisdol, "Bugün itibarıyla takımla tanıştık. Onların yüzlerinde hazır olduklarını görmek beni çok mutlu etti. Önümüzde 6 haftalık hazırlık süreci var. Yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum ve bu süreyi çok çalışarak geçireceğiz." dedi.

        Gisdol, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Sezon başlangıçlarında tüm kadro hazır olmayabiliyor. Bu futbolun doğasında var. Sezon başladığında istediğiniz transferler gerçekleşmeyebilir. Getirmek istediğimiz oyuncular var. Sportif direktör Muhammed Türkmen ile bunu konuşuyor ve birlikte çalışıyoruz. Kayserispor'un kuruluş gününde bu değerli ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum, bu beni çok heyecanlandırıyor."

        - Antrenman

        Alman teknik adam Markus Gisdol'un katıldığı ilk idmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas ve baskı çalışmasıyla süren idman, dar sahada çift kale maçla tamamladı.

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