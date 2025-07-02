Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 00:49 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.C.Y. ile Y.Ç'yi yakaladı.

        Söz konusu adresteki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 4 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

        Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de "hırsızlık"tan 34 yıl hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de "hırsızlık"tan 34 yıl hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de kamu işçilerinden tabutlu eylem
        Kayseri'de kamu işçilerinden tabutlu eylem
        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapis cezasına az olduğu ger...
        Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapis cezasına az olduğu ger...
        İstismar sanığına 20 yıl hapis
        İstismar sanığına 20 yıl hapis