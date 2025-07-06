Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye 105 bin 863 lira ceza verildi

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 5 sürücüye, 105 bin 863 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye 105 bin 863 lira ceza verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 5 sürücüye, 105 bin 863 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "Böyle daha mı hızlı gidiyor", "Drift atan araç kazaya sebep oluyordu" ve "Araç ters şeritten ilerliyor" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, seyir halindeki 2 motosikletten birinin sürücüsünün diğer motosikleti ayağı ile itmeye çalıştığı olaya ilişkin tespit ettiği sürücülere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 3 bin 822 lira ceza uyguladı.

        Drift atan 2 otomobil sürücüsüne ise 92 bin 784 lira ceza kesen ekipler, araçları trafikten men etti.

        Ekipler, ters yönden ilerleyen aracın sürücüsüne de 9 bin 257 lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
        Başkan Büyükkılıç, yetim ve özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
        Başkan Büyükkılıç, yetim ve özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
        Kocasinan Belediyesinin tiyatro ekiplerinden iki ayrı oyun
        Kocasinan Belediyesinin tiyatro ekiplerinden iki ayrı oyun
        Kayseri'de hal kompleksinin çatısındaki sızıntıya Büyükşehir Belediyesi eki...
        Kayseri'de hal kompleksinin çatısındaki sızıntıya Büyükşehir Belediyesi eki...
        KAYMEK'in 4. kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        KAYMEK'in 4. kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        Uzmanından keneye karşı 'dışarıda uyumayın' uyarısı
        Uzmanından keneye karşı 'dışarıda uyumayın' uyarısı