NNYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verildiği tören, öğrencilerin mezuniyet yemini etmesi ve keplerini havaya atmasıyla son buldu.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

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