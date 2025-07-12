Büyükşehir Belediyesi, Ozanlar Evi'ni 3 günde yeniledi

Büyükşehir Belediyesi, Ozanlar Evi'ni 3 günde yenileyerek hizmete hazır hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Parkı içerisinde yer alan Ozanlar Evi, Teknik, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin kültürel dokusuna değer katan özel mekana hak ettiği ilgiyi göstermeye devam ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç ise Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla çalışmaların hızlıca tamamlandığını ifade etti.

Yenilenen Ozanlar Evi, yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.