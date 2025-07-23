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        Kayseri'de çalıştığı iş yerinin aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kayseri'de çalıştığı iş yerine ait aracı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:47
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        Kayseri'de çalıştığı iş yerinin aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de çalıştığı iş yerine ait aracı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinde göreve yeni başlayan personelin kurum aracını alarak dağıtıma çıktığı ve kendisinden haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin B.Ç olduğunu tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Araç, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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