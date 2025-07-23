Kayseri'de çalıştığı iş yerinin aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bu kapsamda güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin B.Ç olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinde göreve yeni başlayan personelin kurum aracını alarak dağıtıma çıktığı ve kendisinden haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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