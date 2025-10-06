Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Zecorner Kayserispor'dan FIFA'nın transfer yasağına ilişkin açıklama:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor Kulübü, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zecorner Kayserispor'dan FIFA'nın transfer yasağına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor Kulübü, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, eski futbolcuları Silviu Lung'un alacaklarına karşılık FIFA'ya başvurması sonucu kulüplerine tedbir amaçlı tescil yasağı getirildiği, futbolcuya ödeme yapıldığında tedbirin kaldırılacağı bildirildi.

        Basında yer alan haberler sonrası bu bilgilendirmenin yapılamasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Basında yer alan, kulübümüzün 3 dönem transfer yasağı cezası aldığına ilişkin gündemi dikkatle takip etmekteyiz. Spekülatif yorumlar nedeniyle kulübümüzün bu açıklamayı yapması gereği ortaya çıkmıştır. Eski futbolcumuz Silviu Lung'un alacaklarına ilişkin görülen ve taleplerin kısmen kabul gördüğü davanın kararının icrasına yönelik FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yemek artıkları Melikgazi Belediyesince kedi ve köpekler için ku...
        Kayseri'de yemek artıkları Melikgazi Belediyesince kedi ve köpekler için ku...
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sarıoğlan'da koç katım geleneği sürüyor
        Sarıoğlan'da koç katım geleneği sürüyor
        Kayseri'de bir haftada yakalanan 7 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
        Kayseri'de bir haftada yakalanan 7 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
        Kayseri'de 1500 fidan toprakla buluştu
        Kayseri'de 1500 fidan toprakla buluştu
        Su mercimeğiyle beslenen balıkların gübresi topraksız tarımda kullanılıyor
        Su mercimeğiyle beslenen balıkların gübresi topraksız tarımda kullanılıyor