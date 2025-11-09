Kayseri'de bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Dün Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk ve bir grup arasında kavga çıkmış, olayda silahla vurulan Tuluk kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Y.Y, B.G. ve M.A.Y. çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı, S.T. ile S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk'un (18) silahla öldürülmesinin ardından başlattığı çalışmalarda olayla ilgili Y.Y. (22), B.G. (18), S.T. (18), M.A.Y. (17) ve S.S'yi (17) yakaladı.

