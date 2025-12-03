Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de polis okul çevresinde huzur uygulaması yaptı

        Kayseri'de polis ekiplerince 3 merkez ilçedeki okulların çevresinde huzur uygulaması yapıldı.

        Giriş: 03.12.2025 - 08:46 Güncelleme: 03.12.2025 - 08:46
        Kayseri'de polis okul çevresinde huzur uygulaması yaptı
        Kayseri'de polis ekiplerince 3 merkez ilçedeki okulların çevresinde huzur uygulaması yapıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla uygulama yaptı.

        Uygulama kapsamında, okulla ilgisi olmayan 321 kişi ve 43 araç sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şevki Nurver Albayrak Kur'an Kursu kursiyerlerine ve Refika Küçükçalık Ortaokulunda velilere "En iyi narkotik polisi anne projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

