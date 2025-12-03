Kayseri'de polis okul çevresinde huzur uygulaması yaptı

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şevki Nurver Albayrak Kur'an Kursu kursiyerlerine ve Refika Küçükçalık Ortaokulunda velilere "En iyi narkotik polisi anne projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, okulla ilgisi olmayan 321 kişi ve 43 araç sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla uygulama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.