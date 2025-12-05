Tarihi Sarız kilimi unutulmaması için dokunup arşivleniyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce yıllık Sarız kilimi, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsündeki tezgahlarda dokunarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Sarız ilçesinde geçmişte neredeyse her evde kurulan tezgahlarda dokunan Sarız kilimi, zamanla önemini yitirdi.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, tarihi Türk boylarına dayanan ve eskiden bölge halkına önemli gelir sağlayan kilimi gelecek kuşaklara aktarmak için harekete geçti.

Enstitüdeki usta öğreticiler tarafından dokunan kilimler hem unutulmaması için arşivleniyor hem de talep olması halinde satılıyor.

- "Sarız kiliminin tarihi neredeyse Türklerin tarihiyle eşdeğer"

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, AA muhabirine, kilimin Sarız ilçesine ait bir dokuma olduğunu söyledi.

Kilimin geçmişinin Türk tarihine dayandığını belirten Durmuş, şöyle konuştu:

"Sarız kiliminin kendisine ait motifleri ve desenleri var. Bu motifler ve desenler bir kilimde görüldüğü zaman bunun Sarız kilimi olduğuna kanaat getiriyoruz. Kilim sanatı Türklerde, Türkmenlerde, Türkmen boylarında gelişmiş. Her Türkmen boyunun kendisine ait motiflerle, kendi adıyla anılan kilimleri olmuş. Sarız kilimi de bu şekilde kendi özel motifleri olduğu için adıyla anılıyor. Bu Türklerin tarihiyle eşdeğer. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişte ve Anadolu'daki yerleşik hayatta ciddi anlamda dokunmuş ve kullanılmış. Sarız kiliminin tarihi de aslında neredeyse Türklerin tarihiyle eşdeğer çünkü Türkler göçebe oldukları için sürekli kilim dokumuş. Yaklaşık 2 bin yıllık bir kilim sanatı olduğu biliniyor."