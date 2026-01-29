Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Talas'ta "Garfield Trafikte" adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından organize edilen program kapsamında "Garfield Trafikte" adlı çocuk tiyatrosu sahneye uyarlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 13:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:07
        Talas'ta "Garfield Trafikte" adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi
        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından organize edilen program kapsamında "Garfield Trafikte" adlı çocuk tiyatrosu sahneye uyarlandı.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Başkan amcadan karne hediyesi çocuk tiyatrosu" etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyun, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

        Oyun, çocuklara hem keyifli anlar sundu hem de trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturdu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini bildirdi.

        Bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine vesile olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

        "Yarıyıl tatiline renk katan etkinlik, Ormanlar Kralı Ağustos Böceği adlı oyunla sona erecek. 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyun, eğlenceli anlatımı, müzikli yapısı ve verdiği mesajlarla çocuklara keyifli bir tiyatro deneyimi sunacak. Minik izleyicilerin yanı sıra ailelerin de ilgi göstermesi beklenen oyun, tatilin finaline neşe katacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

