Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de şehit yakınları ve gaziler iftar programında buluştu

        Kayseri'de şehit aileleri ve gaziler, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:35 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de şehit yakınları ve gaziler iftar programında buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de şehit aileleri ve gaziler, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’ndeki programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutgun, ilçe belediye başkanları ile şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

        Burada bir konuşma yapan Akar, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Vali Çiçek ise ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayımızın ilk iftarını bu vatanın gerçek sahipleri sizlerle yapıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Büyükkılıç da Türk milletinin şehit yakınları ve gazilere çok şey borçlu olduğunu kaydetti.

        Bir vatanı vatan yapanın, o toprakların kazanılması ve korunması için verilen şehitler ile onlara sunulan değer olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Sizlerin sayesinde biz bugün bu vatanda hep beraber huzur içerisinde yaşıyoruz. Devletimizin bekasını sağlamaya gayret ediyor, bu manada aziz şehitlerimizi ve siz gazilerimizi olmazsa olmaz olarak görüyor, minnet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        İftarın ardından Kur'an-ı okundu, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Bakan Kacır ile görüştü
        Başkan Büyükkılıç, Bakan Kacır ile görüştü
        Kayseri protokolü, ilk iftarı şehit aileleriyle açtı
        Kayseri protokolü, ilk iftarı şehit aileleriyle açtı
        Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı
        Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı
        Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 70 zanlıdan 54'ü tutuklandı
        Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 70 zanlıdan 54'ü tutuklandı
        Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklar ramazan ayı için ışıklandırıldı
        Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklar ramazan ayı için ışıklandırıldı
        Zecorner Kayserispor'da Hesap.com Antalyaspor mesaisi sürüyor
        Zecorner Kayserispor'da Hesap.com Antalyaspor mesaisi sürüyor