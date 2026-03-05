Canlı
        Kayseri'de Şehir Akademi'nin bahar dönemi kayıtları devam ediyor

        Kayseri'de Şehir Akademi'nin bahar dönemi kayıtları devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Şehir Akademi'nin, bahar dönemi kayıtları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:53
        Kayseri'de Şehir Akademi'nin bahar dönemi kayıtları devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Şehir Akademi'nin, bahar dönemi kayıtları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli atölye ve seminerlerin yer aldığı akademiye kayıtlar için son başvuru tarih 26 Mart olarak belirlendi.

        Alanında uzman isimler tarafından düzenlenecek atölyeler ve seminerler, 30 Mart'ta başlayacak ve 8 hafta sürecek.

        Milli Mücadele Müzesi'nde gerçekleşecek programlarda katılımcılar, uzmanlardan eğitim alacak.


        Yüz yüze gerçekleşecek programlar sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

