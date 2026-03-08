Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin iftarlıklarını gönüllü kadınlar hazırlıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 61 yaşındaki Birsen Uslu öncülüğünde bir araya gelen 20 kadın, ramazan ayında her gün yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemek ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kadınlar, hayırseverlerin desteğini de alarak Bünyan Belediyesinin tahsis ettiği müstakil evi aşevine çevirdi.

        Her gün pişirdikleri yemekleri Uslu'nun arabasıyla yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi 150 kişinin kapısına kadar götüren kadınlar, insanların zor gün dostu oldu.

        Hayırsever Birsen Uslu, AA muhabirine, doğduğu topraklarda faydalı olabilmek için gönüllü kadınlarla ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini söyledi.

        Ramazan ayının birlik ve beraberlik için fırsat olduğunu vurgulayan Uslu, "Şu an 150 kişiye yemek çıkarıyoruz. Haftada 5 gün yapıyorduk. Ramazan geleli 7 gün yapalım dedik. Hepsi tek başına, bir yemek verenleri yok. Onlar bizim yolumuzu bekliyor. Haftanın 7 günü iftarlıklarını hazırlıyoruz, evlerine bırakıyoruz. Onlar da çok dua ediyor, mutlular. Biz de onların mutluluğuyla mutluyuz." diye konuştu.

        - "Bırakırsam gözüm arkada kalır"

        Her sokakta bir yaşlı ve engellinin bulunduğunu dile getiren Uslu, ilçenin her tarafını dolanarak pişirdikleri yemekleri kapı kapı dağıttığını ifade etti.

        Uslu, köylerden aşevlerine gelip yemek alanların da olduğunu belirterek, Kaymakamlığın bu kişilerin yol parasını karşıladığını ve bu sayede daha çok yardım yapabildiklerini kaydetti.

        Yaşlılar ile temizlik yapamayanların evlerine gönüllü temizliğe de gittiklerini anlatan Uslu, "Hiçbir beklentimiz yok. Burayı bırakıp gidemem, bırakırsam gözüm arkada kalır." dedi.

        Evine yemek götürülen 80 yaşındaki Lütfiye Ünal da kalp, şeker ve tansiyon hastası kocası ile yaşamını sürdürdüğünü, yemeklerini gönüllü kadınların getirdiğini söyledi.

        Ramazan ayında kendisini yalnız bırakmayan Uslu ve ekibine teşekkür eden Ünal, "Yemek yapamıyorum, ağrılarım var, iş de yapamıyorum. Sağ olsun herkese yardım ediyorlar, tek bana değil. Çok güvenilir insanlar. " ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

