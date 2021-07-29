ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20202021 EğitimÖğretim dönemi mezunlarını verdi.

Marianne Molu Amfi de gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Müge Oğuzkaya Artan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Müge Oğuzkaya Artan, törende yaptığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Çalış, “Bir sağlık çalışanı olarak meslek hayatınızda toplum sağlığını gözeten ve işini severek yapan bireyler olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Alanlarınız ile ilgili bilgi ve teknolojideki değişmeleri takip etmeyi ve kendinizi her alanda geliştirmeyi asla ihmal etmeyin. Bunun yanında bireysel gelişiminizi iletişim becerilerinizi artırmak için de yaşamınız boyunca çalışmaya, araştırmaya, öğrenmeye ve okumaya devam edin. Çok çalışın ve mesleğinizi severek büyük bir özveri ile yapın. Bir sağlık çalışanı olarak herkese eşit ölçüde hiçbir ayrım yapmadan kaliteli bir sağlık hizmeti sunun” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından dönem birincisi Merve Gönen mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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