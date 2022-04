ERÜ’de 21. Bahar Şenliği düzenlenecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 21. Bahar Şenliğinin tarihi belli oldu. 14 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan bahar şenliğinde birbirinden ünlü isimler sahne alarak öğrenciler ile buluşacak.



Uzun bir aranın ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın göreve gelmesi ile ERÜ’de yeniden başlayan Bahar Şenliği’ne verilen pandemi arasına bu yıl son veriliyor. Bu yıl 14 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şenlikte gün boyu çeşitli aktiviteler ve animasyonlar yer alacak ve 4 gün boyunca her akşam ünlü bir isim sahne alarak öğrenciler ile buluşacak. Marianne Molu Anfi’de gerçekleştirilecek olan şenlik hakkında açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları bahar şenliklerini öğrencilerin yoğun istekleri ile bu yıl yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana her zaman öğrencilerin talep ve isteklerine önem verdiklerini belirten Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman öğrencilerimizin eğitimöğretim faaliyetlerinin yanında her türlü sosyal faaliyetlerinde de yanlarında olmaya ve onlara destek vermeye özen göstermekteyiz. Bilindiği üzere ERÜ üst yönetimi olarak ara verilen bahar şenliklerini göreve geldiğimiz ilk yıl yeniden başlatmıştık. Ama maalesef dünyada yaşanan covid19 pandemisi nedeniyle tekrar ara vermek zorunda kalmıştık. Son günlerde yaşanılan normalleşme sürecinden sonra 21. bahar şenliklerini 14 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlemeye ERÜ Senatosu olarak karar verdik. Şenlik programının yoğun ders ve sınav sürecinin ardından öğrencilerimiz için büyük bir moral ve motivasyon olacağını düşünüyoruz.”

Etkinlik programı hakkında da bilgiler veren Rektör Çalış, “21. Bahar Şenliklerimiz çerçevesinde 4 gün boyunca öğrencilerimizin kaliteli zaman geçirmeleri için gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Öğrencilerimizin güzel bir zaman geçirmeleri için gün boyu yarışmalar, animasyonlar, öğrenci grupları tarafından konserler ve çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Her gün akşam ise ünlü sanatçılarımız sahne alarak, öğrencilerimize konser verecekler. Konser programı çerçevesinde 1 Haziran Çarşamba günü Manga, 2 Haziran Perşembe günü Hande Ünsal, 3 Haziran Cuma günü Fatma Turgut ve 4 Haziran Cumartesi günü ise Feridun Düzağaç sahne alarak öğrencilerimiz ile buluşacaklar” diye konuştu.

