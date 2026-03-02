Canlı
        Haberler Gündem Güncel Kayseri-Sivas Yol Ayrımı için ödenek | Son dakika haberleri

        Kayseri-Sivas Yol Ayrımı için 115 milyon TL ödenek

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kermelik-Özvatan-Felahiye Yolu için 2026 yılında 115 milyon TL'lik ödeneğin onaylandığını duyurdu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Kayseri-Sivas Yol Ayrımı için ödenek
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Girişim ve çalışmalarımız sonucu, (Kayseri-Sivas Yol Ayrımı) Kermelik-Özvatan-Felahiye Yolu için 2026 yılına yönelik olarak 115 milyon TL bütçe onaylanarak Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edildi. İlgi ve alakalarından ötürü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen’e hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum."

        Yeni Antalya-Konya Karayolu Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi

        Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, İbradı ilçesi Başlar Kavşağı'ndan sonraki 4,5 kilometrelik kesimde su seviyesinin halen yüksek olduğu öğrenildi. (İHA)

        #kayseri haberleri
        #yerel haberler
