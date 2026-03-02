Kayseri-Sivas Yol Ayrımı için ödenek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Girişim ve çalışmalarımız sonucu, (Kayseri-Sivas Yol Ayrımı) Kermelik-Özvatan-Felahiye Yolu için 2026 yılına yönelik olarak 115 milyon TL bütçe onaylanarak Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edildi. İlgi ve alakalarından ötürü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen’e hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum."