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Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ Kayseri arsa sonuçları sorgulama

Kayseri TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanıyor. TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında Kayseri'de 1650 müstakil arsa kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. İşte 14 Mart 2023 Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı...

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  • Kayseri TOKİ arsa çekilişi CANLI İZLE | 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

    TOKİ İlk Evim arsa projesi kapsamında ülke genelinde 1 milyon adet arsa hak sahibini bulacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. Yeni açıklanan TOKİ kura takvimine göre Kayseri'de TOKİ arsa kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. İşte 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri kura çekimi canlı yayın ve isim listesi sorgulama ekranı...
  • Kayseri TOKİ arsa çekilişi CANLI İZLE | 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

    KAYSERİ TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!

    Kayseri TOKİ arsa kura çekimi 14 Mart 2023 Salı günü yani bugün yapılacak. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından Kayseri Merkez'de 1650 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak.

    KAYSERİ TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI
  • Kayseri TOKİ arsa çekilişi CANLI İZLE | 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

    E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ İlk Evim arsa kura çekimi sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.

    TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • Kayseri TOKİ arsa çekilişi CANLI İZLE | 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Kayseri TOKİ arsa çekilişi CANLI İZLE | 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

    TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

    TOKİ Arsa ödeme planı: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
  • Kayseri TOKİ arsa çekilişi CANLI İZLE | 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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