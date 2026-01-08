Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de aranan firari 3 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de aranan firari 3 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında 20 yıl ile 14 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü, polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 01:15 Güncelleme: 08.01.2026 - 01:15
        Kayseri'de aranan firari 3 hükümlü yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Kocasinan ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan N.G. (40), ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve ‘Hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.T. (23) ve ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.K. (32), yakalandı.

        Gözaltına alınan firari 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

