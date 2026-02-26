Canlı
        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:17
        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Şahmelik ile Hüseyinli köyleri arasında meydana geldi.

        Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bircan Kural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

