Kayserispor: 1 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU

Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 8 Şubat 2026 (Tiroid Nodüllerinde Tanı Süreci Nasıl İlerler?)

Tiroid nodüllerinde tanı süreci nasıl ilerler? Tiroid hastalıklarında nükleer tıbbın tanıdaki rolü nedir? Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Hüsnü Hakan Mersin ve Prof. Dr. Mustafa Özdeş Emer konuk oluyor.