Kayserispor: 3 - Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor evinde MKE Ankaragücü'nü son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor son dakikada bulduğu gol ile 3-2 kazandı.
Kayserispor'da goller 53. dakikada Nazon, 62. dakikada Jeanvier ve 90+3. dakikada Mane'den gelirken Ankaragücü'nün gollerini 45. dakikada Bassogog ve 45+4. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Kayserispor bu sonucun ardından puanını 33'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Rizespor deplasmanına gidecek.
BURAK YILMAZ YENİLMEDİ
Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı.
Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. Emre Belözoğlu'nun takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.