Kayserispor: 3 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta kapanış maçında Bellona Kayserispor sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12, 29 ve 63. (p) dakikalarda Miguel Cardoso kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 26. dakikada Thalisson'dan geldi.
Bu sonucun ardından 7 maçtır kaybetmeyen Kayserispor 44 puana yükseldi. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.
Ligin 36. haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.