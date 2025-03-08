Kayserispor: 3 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Bellona Kayserispor ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Carlos Mane, 67'de Stephane Bahoken ve 72. dakikada ise Miguel Cardoso kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 89. dakikada Philippe Paulin Keny'den geldi.
Bu sonucun ardından Kayserispor 27 puana yükseldi. Başakşehir ise 36 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.