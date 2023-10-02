Kayserispor - Başakşehir: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Kayserispor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, bu sezon ilk beraberliğini alan Başakşehir ise puanını 4 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı. 11. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza alanında topla buluşan Dennis'in vuruşunda top yandan auta gitti. 32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı. 35. dakikada aldığı pasla caza sahasına giren Morte'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

47. dakikada Berkay Özcan'ın pası ile ceza alanında topla buluşan Figueiredo'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı. 53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına gönderdiği topta Thiam'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi. 62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda keleci Bilal Bayazıt topu son anda kornere çeldi.

Stat: RHG Enertürk Enerji Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma (Dk. 88 Kolovetsios), Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Morte (Dk. 82 Bahoken), Jeanvier, Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 78 Hasan Ali Kaldırım), Mane, Thiam RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Opoku, Dubois, Lima (Dk. 5 Cemali Sertel), Keny (Dk. 74 Piatek), Karzev, Deniz Türüç (Dk. 89 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Ousseynou Ba, Dennis (Dk.74 Abeid) Sarı kartlar: Dk. 21 Ackah, Dk. 61 Jeanvier (Mondihome Kayserispor), Dk. 51 Deniz Türüç, Dk. 80 Piatek (RAMS Başakşehir)