Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Kayserispor - Başakşehir: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Yukatel Kayserispor Haberleri

        Kayserispor - Başakşehir: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süoer Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.10.2023 - 22:00 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de sessiz gece!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Kayserispor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, bu sezon ilk beraberliğini alan Başakşehir ise puanını 4 yaptı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

        11. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza alanında topla buluşan Dennis'in vuruşunda top yandan auta gitti.

        32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı.

        35. dakikada aldığı pasla caza sahasına giren Morte'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        47. dakikada Berkay Özcan'ın pası ile ceza alanında topla buluşan Figueiredo'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

        53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına gönderdiği topta Thiam'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

        62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda keleci Bilal Bayazıt topu son anda kornere çeldi.

        Stat: RHG Enertürk Enerji

        Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma (Dk. 88 Kolovetsios), Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Morte (Dk. 82 Bahoken), Jeanvier, Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 78 Hasan Ali Kaldırım), Mane, Thiam

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Opoku, Dubois, Lima (Dk. 5 Cemali Sertel), Keny (Dk. 74 Piatek), Karzev, Deniz Türüç (Dk. 89 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Ousseynou Ba, Dennis (Dk.74 Abeid)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Ackah, Dk. 61 Jeanvier (Mondihome Kayserispor), Dk. 51 Deniz Türüç, Dk. 80 Piatek (RAMS Başakşehir)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?