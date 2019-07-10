Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Erol Bedir transfere ilişkin açıklamalar yaptı.
TRT Spor'a konuşan Bedir, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan geri aldığı Yasir Subaşı ile anlaştıklarını ve kısa süre içerisinde kampa katılacağını duyurdu.
Bedir, konuşmasının devamında Galatasaray'ın kısa süre önce açıkladığı Ozornwafor için anlaşmaya vardıklarını ve genç oyuncunun kampa katılacağını açıkladı.
Bedir ayrıca Yasir Subaşı'nın bonservisiyle, Ozornwafor'un ise kiralık olarak takıma katılacağını ifade etti.
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