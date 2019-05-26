Bursaspor ile Göztepe'nin berabere kaldığı geçen hafta Fenerbahçe'ye evinde 1-0 kaybederek önemli bir fırsatı tepen BB Erzurumspor, ligde kalmayı garantileyen Kayserispor'a konuk oluyor. İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan mavi-beyazlılar, bu maçı kazansa bile Bursaspor'un puan kaybetmesini, Göztepe'nin ise mağlup olmasını bekleyecek.

KAYSERİSPOR: 0 - BB ERZURUMSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



SAAT: 19:00

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

YAYIN: beIN SPORTS 4

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent, Hasan Hüseyin, Mensah, Mert, Chery, Deniz, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Kanstrup, Lokman, Tshabalala, Sunu, Taylan Antalyalı, Tolga, Emrah, Opsteh, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

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Şampiyonun belli olduğu Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de ince averaj hesaplarıyla belli olacak.

Süper Lig'de, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Düşme hattında ise Bursaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları son hafta ligde kalabilmek için maçlara çıkacak. Bu ekiplerden ikisi Süper Lig'e veda edecek.

Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligin 34. haftasına, Göztepe 35 puanla 15'inci, Bursaspor 34 puanla 16'ncı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 32 puanla 17'nci sırada giriyor.

ÜÇLÜ VE İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜN TARAF BB ERZURUMSPOR

Göztepe'nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek.

Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak.

Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere, Erzurum temsilcisinin puan kaybetmesi durumunda Göztepe ile Bursaspor arasında ikili averaja bakılacak. İkili averajda puanları eşit olan bu iki ekipten Göztepe, son haftaya genel averajı 4 gol daha iyi girdi. İzmir ekibinin 5 gol farkla yenilmesi halinde ise Bursaspor lige tutunacak.

İkili averajda bir diğer ihtimal ise Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesi, Erzurumspor'un galip gelmesiyle devreye girecek. Göztepe'yi her iki maçta da yenen Erzurum ekibi, bu ihtimal gerçekleşirse düşmekten kurtulacak.