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Kayserispor - BB Erzurumspor | CANLI YAYIN

Kayserispor - BB Erzurumspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma umutlarını son haftaya kadar taşıyan BB Erzurumspor, 41 puanla ligde kalmayı garantileyen Kayserispor'a konuk oluyor. 32 puanla 17. sırada bulunan BB Erzurumspor'a galibiyet yetmeyecek. Mavi-beyazlılar, Kayserispor'u mağlup ederek 2 puan önündeki Bursaspor ve 3 puan fazlası olan Göztepe'nin alacağı sonuçları bekleyecek

Kayserispor - BB Erzurumspor

Bursaspor ile Göztepe'nin berabere kaldığı geçen hafta Fenerbahçe'ye evinde 1-0 kaybederek önemli bir fırsatı tepen BB Erzurumspor, ligde kalmayı garantileyen Kayserispor'a konuk oluyor. İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan mavi-beyazlılar, bu maçı kazansa bile Bursaspor'un puan kaybetmesini, Göztepe'nin ise mağlup olmasını bekleyecek.

KAYSERİSPOR: 0 - BB ERZURUMSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 19:00
HAKEM: Fırat Aydınus
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
YAYIN: beIN SPORTS 4

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent, Hasan Hüseyin, Mensah, Mert, Chery, Deniz, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Kanstrup, Lokman, Tshabalala, Sunu, Taylan Antalyalı, Tolga, Emrah, Opsteh, Eduok
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

Şampiyonun belli olduğu Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de ince averaj hesaplarıyla belli olacak.

Süper Lig'de, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Düşme hattında ise Bursaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları son hafta ligde kalabilmek için maçlara çıkacak. Bu ekiplerden ikisi Süper Lig'e veda edecek.

Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligin 34. haftasına, Göztepe 35 puanla 15'inci, Bursaspor 34 puanla 16'ncı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 32 puanla 17'nci sırada giriyor.

ÜÇLÜ VE İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜN TARAF BB ERZURUMSPOR

Göztepe'nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek.

Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak.

Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere, Erzurum temsilcisinin puan kaybetmesi durumunda Göztepe ile Bursaspor arasında ikili averaja bakılacak. İkili averajda puanları eşit olan bu iki ekipten Göztepe, son haftaya genel averajı 4 gol daha iyi girdi. İzmir ekibinin 5 gol farkla yenilmesi halinde ise Bursaspor lige tutunacak.

İkili averajda bir diğer ihtimal ise Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesi, Erzurumspor'un galip gelmesiyle devreye girecek. Göztepe'yi her iki maçta da yenen Erzurum ekibi, bu ihtimal gerçekleşirse düşmekten kurtulacak.

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