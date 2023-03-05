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Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları...

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  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Uğur Meleke (Hürriyet): Dün Kayseri’de Süper Lig’in en iyi futbol oynayan takımlarından ikisini izledik. Bu kıran kırana müsabaka için 32 futbolcuya teşekkür borçluyuz. 90 dakikalık eğlenceli bir futbol akşamı yaşattılar bize. Maçın Fenerbahçe için ‘bir Perşembe provası’ hüviyeti de söz konusuydu ki eminim Kayseri’den önemli dersler çıkarmışlardır. 
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Sarı lacivertlilerin en fazla göze çarpan sıkıntısı, tamamlanamayan atak sonrası hücum ile savunma blokları arasında bıraktığı dev mesafe. Fenerbahçeliler, Sevilla’da atakları bir şekilde tamamlamalı. Ayrıca kritik Avrupa sınavı öncesi Lincoln, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia’nın yüksek formlarının da altını çizmek gerek.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Gürcan Bilgiç (Sabah): Arda Güler maçı bitirebilirdi veya Altay olmasa Kayseri başka bir maç oynayabilirdi. Fenerbahçe'nin skoru aldıktan sonra maçın temposunu limitte tutması, rakibe topla oynama anları vermesiyle, "her an, her şey olabilir" süreci başladı. Ne zaman ki, Ferdi müthiş bir şut ile farkı ikiye çıkardı, rakip de, tribünler de maçı kaybettiklerini anladılar. Puan maçının arka yüzü de var elbette. Beş gün sonra Sevilla ile Avrupa Ligi'nde çeyrek final randevusuna çıkılacak. 
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Arda Güler'in ilk on bir şansı, biraz da İrfan Can'ın bu maç için diri kalması hamlesi olabilir. Genç oyuncu topa her değdiğinde, "ne yapacak?" beklentisini yaratacak kadar beklenti taşıyor. Ancak Kayseri'nin iyi ve temaslı savunması, Fenerbahçe'nin buna karşı tempo üretememesi ve sonuç üretecek fırsatı olmadı. Yine ilginç bir durum, Mert Hakan'ın kadroya alınmaması veya İrfan Can'ın yedek soyunması. Jesus'un teknik gerekçeleri elbette vardır ama böylesine bir mücadelede bu iki oyuncunun da "ortam tecrübesine" ihtiyacı var. Onlar hangi hakemin neden düdük çaldığını biliyor, kırılma anları için refleksleri var. Futbolun sadece antrenman verileri olmadığını anlaması lazımdı ama bunun için Türkiye'de büyümesi ve F.Bahçe formasına karşı tavrın ne olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Jesus hâlâ Avrupalı…
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Serdar Ali Çelikler (Habertürk): Maça ekstra anlam yüklenmişti ve Fenerbahçeliler açısından mağlubiyet veya puan kaybı sadece bu sebepten bile kabul edilemezdi. Arda 11'deydi. Bu bile pozitif enerji kaynağıydı. İlk defa iyi oynamadı. Daha da kötüsü skoru erken saatte 2-0'a getirecek pozisyonu bitiremedi; bir de üstüne kendini attı. Kendisine hiç yakışmayan bu işi bir daha yapmayacağına eminim.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Gerçi kimse çok iyi gününde değildi. Enner de Attila da bilhassa Crespo da kötülerdendi. İlk devre Kayseri'nin gol atamaması onlar adına beceriksizlik ve şanssızlıktı. 2. yarı toparlanan ama yine de 'nakıs' kalan bir Fenerbahçe vardı sahada. Takım savunması bu devre daha iyiydi. Ferdi; mükemmel golü ile maçı kopardı. Son haftaların en iyisi Arao-Ferdi-King ve 2. yarıdaki Lincoln ile Kayseri'yi yenmeyi başardılar. Yarışa tutunmanın yanı sıra tartışmaların gölgesinde önemli bir mesaj verdiler: Bizim işimiz sahada..
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Nihat Kahveci: Fenerbahçe bu oyunla ligde kazanır ve kazandı da ama Sevilla karşısında bu oyun olmaz. Özellikle defansif anlamda. Lig artık 2 takım arasında geçecek ve Fenerbahçe de takibe devam edecek. Samet'in ayağı temiz ancak bir stoperden önce savunma görevlerini iyi yapmasını beklersin. Samet bence beklenilen performansı göstermedi.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Ferdi'nin evine bir ceza makbuzu gelebilir. O top radara yakalanır çünkü. 131 km hızla gitmiş ve 28 metreden vuruyor bu topa. Son yıllarda üretilmiş en iyi robot diyorum Ferdi'ye. Nereye koysan oynuyor. Arda Güler'in işi kolay değil. Çocuk 20 dakikada her şeyi yapmak istiyor ve bugün zorlu deplasmanda bir anda 11'de buluyor kendini. Bugün yine topu tutma anlamında iyi işler yaptı. Gerçek Arda'yı 4-5 maç üst üste 70-80 dakika oynadıktan sonra göreceğiz. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda atsa başka şeyler konuşurduk. Orada da bilerek mi düştü bilmiyorum ama o işlere girmemeli.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Erman Toroğlu (Fotomaç): Arda ilk 11'de başladı, güzel. Jesus, ikinci yarının başında oyundan alır zannettim ama 60'ta aldı. O da tamam. Ama Arda'ya bir çift lafım var. Çok kabiliyetli bir çocuksun, taraflı tarafsız herkes seni seviyor. Ama sakın sakın dün akşamki penaltı aldatmacasını bir daha yapma. Zaten yapayım mı yapmayayım mı kararını veremedin. İkisini de yapamadın. Eksi puan aldın. 
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Hele bu yaşta bir futbolcuya (Özellikle de fit bir futbolcuya) bu tarz hareketler yakışmaz, kulağına küpe olsun. Belki bir penaltı kazanırsın ama çok şeyini kaybedersin. Bazı abilerin bunu göstere göstere yapıyor, kazananlar da var. Sen o tuzağa düşme.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İbrahim Yıldız (Habertürk): Karşılaşmada dikkat çeken 3 isim vardı. Ferdi, Arda ve Arif. Ferdi, attığı müthiş gol dışında sahanın en iyi oyuncusuydu. Sağ bek, orta saha, forvet fark etmeksizin sahanın her yerindeydi. Bir gol attı. Maçın sonlarına doğru, umulmadık bir anda sol kanatta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ferdi’nin performansı için tek kelime ile harika diyebiliriz. Arda, oynadığı süre içerisinde ne yaptığını bilen, oyun aklı olan bir oyuncu. Attığı her pas, rakip adına tehlike oluyor. Tek eksiği savunma. Oynadığı bölge onun özelliklerini kısıtlıyor.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Portekizli teknik adam ısrarla Arda’ya sağ kanatta oynatıyor. Orta alan oyuncularının önünde denemeyi düşünse, çok farklı bir Arda izleyebiliriz. Bir başka genç oyuncu ise 19 yaşındaki Arif’ti. Kayserispor’un savunma oyuncusu hatasız oynadı. Son saniyelerde takımının golünü de attı. 3 genç oyuncu futbolumuzun geleceği. Yaşlarının üstünde bir oyun aklına sahipler. Karşılaşmanın en sevindirici yanı bu 3 gencin sergiledikleri performans oldu.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Faik Çetiner (Fanatik): Fenerbahçe’nin zirve yarışına devam edebilmesi için mutlak kazanması gereken bir 90 dakikaydı. Jesus’un sahaya sürdüğü 11’de tek sürpriz Arda Güler (Performansı beğeni topladı) oldu. Yeni transfer Oosterwolde kulübede, sol bekte Lincoln sahadaydı. Fenerbahçe ilk 10 dakika dolmadan, Lincoln’ün kesmesine, fırsatçı Valencia kale önünde kafayı vurunca öne geçti. Erken gol ister istemez Kayserispor’un oyun planını değiştirdi. Ev sahibi çok adamla ofansa yöneldi, orta sahayı unuttu. Pozisyonlar buldu ama, atağa kalkarken, kaptırdıkları toplarda da kalelerinde tehlike yaşadılar. Fenerbahçe defansına yardıma gelen Arao yüzünden de Crespo (Eski formundan uzaklaşmış) orta alanda yalnız kalınca oyun sıkıntıya girdi.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Oyunun sıkıntıya düştüğünü gören Jesus, devre arasında Crespo’yu dışarı alıp Zajc’ı (Banko oynar) sahaya sürdü. Son 30 dakikaya girilirken de Arda Güler’in yerine İrfan Can’ı (Her zaman iş yapar ayaklar) maça aldı. Ev sahibi çabalarken, Ferdi’nin (Takımın olmazsa olmazı) füzesi ile fark ikiye çıkınca Fenerbahçe maçta rahatladı. Maçtan önce oyuna, “Zor viraj” demiştik. Fenerbahçe galibiyetle hem zor virajı döndü, hem de zirvede Galatasaray’ın tek ciddi takipçisi olduğunu gösterdi.
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Serkan Akcan (Fanatik): Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında Valencia’nın henüz 6. dakikada attığı golle erken öne geçmiş olsa da devre bitene kadar savunma arkasında verdiği pozisyonlar dikkat çekiciydi. Merkezdeki Arao- Crespo tercihinde aksayan Portekizli orta sahanın etkisi top kayıplarını artırınca Kayserispor tabelada geri olsa da oyunun inisiyatifine ortak oldu. Orta sahada beklediği direnci göremeyen Çağdaş Atan, pasla örerek çıkmak yerine merkezden uzun toplarla Fenerbahçe savunmasının arkasına oynadı. Nitekim Samet ile Szalai’nin en zayıf yönleri olan ağırlıkları Kayserispor’u hücumda hep canlı tuttu.

     
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İkinci yarıya Crespo-Zajc değişikliğiyle başlayan Jesus’a karşı Çağdaş Atan’ın Campanzaro ve Karimi’yi atıcı olarak kullanıp Mane, Cardoso, Kemen, Thiam’i savunma arkasına koşturması Fenerbahçe’nin yediği baskının süresini uzattı. Ne var ki, bu baskıyı kıran Ferdi Kadıoğlu’nun olağanüstü füzesi oldu. Ferdi Kadıoğlu öyle görünüyor ki, ülke futbolunda sağ bekin yeni referans noktası. Stoperlere baskı geldiğinde Fenerbahçe’yi sağ koridordan hücuma çıkarıyor, oyunu çizgiye doğru genişletiyor, forvetiyle ikili oynayıp merkezi alıyor kısacası ideal bir sağ bekin yapması gerekenlerin fazlasını yapıyor. Bu sezon Valencia’nın golleri Fenerbahçe’nin oyununu hayli süslü gösteriyor. Ama Ferdi Kadıoğlu binanın taşıyıcı kolonları gibi, her türlü sallantıda takımın ayakta kalmasını sağlıyor.

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