STAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic

YEDEKLER: Abdulkadir, Ali Karimi, Mustafa, Gökhan, Emrah, Mane, Hayrullah, İlhan, Thiam, Bertolacci

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mata, Mertens, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.