STAT: Kadir Has Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
YEDEKLER: Abdulkadir, Ali Karimi, Mustafa, Gökhan, Emrah, Mane, Hayrullah, İlhan, Thiam, Bertolacci
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mata, Mertens, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
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Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.
SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET 2 BERABERLİK
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.
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