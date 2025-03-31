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        Kayserispor iç sahada kaybetmiyor

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta mağlup olmuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:41
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        Kayserispor iç sahada kaybetmiyor
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        Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son haftalarda sahasında mağlup olmuyor. Ligin ikinci yarısında iç sahada 5 müsabakaya çıkan Kayserispor, 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

        Sarı-kırmızılılar, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalırken Konyaspor'u, Göztepe'yi, Başakşehir’i ve Hatayspor’u mağlup etti. Söz konusu süreçte hanesine 13 puan yazdıran Kayserispor, 12 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

        Kayserispor'un sahasında oynadığı son 5 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

        Kayserispor - Trabzonspor: 0-0Kayserispor - Konyaspor: 3-2Kayserispor - Göztepe: 1-0Kayserispor - Başakşehir: 3-1Kayserispor - Adana Demirspor: 5-0

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