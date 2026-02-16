Canlı
        Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

        Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ilk yarıda deplasmanda kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Böylelikle sarı-kırmızılı takım 2,5 aydır galibiyete hasret kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 10:02 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:02
        Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı!
        Süper Lig’de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayarak bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 20’sinde de gelip gelemedi.

        Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ligin ilk yarısında deplasmanda geçen yıl 29 Kasım’da Çaykur Rizespor’u 1-0’lık skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de aradan geçen 2,5 aylık süreçte çıktığı son 8 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 4 mağlubiyet alıp, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılar, 22 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 16 puanla 17’nci sırada, düşme hattında yer alıyor.

