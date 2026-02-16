Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı!

Süper Lig’de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayarak bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 20’sinde de gelip gelemedi.

Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ligin ilk yarısında deplasmanda geçen yıl 29 Kasım’da Çaykur Rizespor’u 1-0’lık skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de aradan geçen 2,5 aylık süreçte çıktığı son 8 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 4 mağlubiyet alıp, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.