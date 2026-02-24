Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe!

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırırken, yerine Erling Moe ile anlaşmaya vardı.

56 yaşındaki teknik adam, gece geç saatlerde Kayseri’ye geldi.

Erling Moe’yi Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Kayserispor Sportif Direktörü Muhammet Türkmen ve taraftarlar Erkilet Havalimanı’nda karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna takan Erling Moe’ye taraftar tarafından çiçek takdim edildi. Norveçli teknik adam Kayserispor Tesislerine geçerek, yöneticilerle bir araya geldi.