        Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe!

        Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe!

        Süper Lig ekibi Kayserispor, Norveçli teknik direktör Erling Moe ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı gece geç saatlerde Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:45
        Kayserispor'un yeni hocası belli oldu!

        Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırırken, yerine Erling Moe ile anlaşmaya vardı.

        56 yaşındaki teknik adam, gece geç saatlerde Kayseri’ye geldi.

        Erling Moe’yi Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Kayserispor Sportif Direktörü Muhammet Türkmen ve taraftarlar Erkilet Havalimanı’nda karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna takan Erling Moe’ye taraftar tarafından çiçek takdim edildi. Norveçli teknik adam Kayserispor Tesislerine geçerek, yöneticilerle bir araya geldi.

        1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

        Teknik Direktör Erling Moe, yarın 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.

        Türkiye’de daha önce Beşiktaş’ta görev yapan Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını üstlenen Norveçli antrenör, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta takımın başında olacak.

        Ters yöne giren kamyonet öğrenci servisine çarptı: 9 yaralı

        Elazığ'da ters yöne giren kamyonet, öğrenci servisine çarptı. (İHA)

