Kayserispor’da Onugkha kadro dışı kaldı
Kayserispor'un forvet futbolcusu German Onugkha, kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdi.
Süper Lig’de iyi günler geçirmeyen Kayserispor’da bir problem de forvet oyuncusundan geldi.
Kocaelispor maçı öncesi performansından dolayı kadroya alınmayan Rus golcü, sarı-kırmızılı kulüp ile arasındaki ipleri koparma noktasına geldi.
Kulüp sosyal medya hesaplarını takipten çıkan 30 yaşındaki golcüye tepki oluştu.
Kayserispor taraftarları, Onugkha’nın adeta gemileri yakmasına tepki göstererek "Kimse Kayserispor’dan büyük değildir" diye mesajlar yayınladı.