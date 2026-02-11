Canlı
        Kayserispor'da Onugkha kadro dışı kaldı

        Kayserispor’da Onugkha kadro dışı kaldı

        Kayserispor'un forvet futbolcusu German Onugkha, kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:30
        Kayserispor'da Onugkha kadro dışı kaldı!
        Süper Lig’de iyi günler geçirmeyen Kayserispor’da bir problem de forvet oyuncusundan geldi.

        Kocaelispor maçı öncesi performansından dolayı kadroya alınmayan Rus golcü, sarı-kırmızılı kulüp ile arasındaki ipleri koparma noktasına geldi.

        Kulüp sosyal medya hesaplarını takipten çıkan 30 yaşındaki golcüye tepki oluştu.

        Kayserispor taraftarları, Onugkha’nın adeta gemileri yakmasına tepki göstererek "Kimse Kayserispor’dan büyük değildir" diye mesajlar yayınladı.

        20 yıl önce işlenen 3 cinayet ekipler titiz çalışması sonrası aydınlattı

        Bilecik'te 20 yıl önce kaybolan 3 şahsın ekiplerin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittikleri ortaya çıkarken, olay yerinde yapılan kazılarda öldürülen şahıslara ait olduğu iddia edilen kemiklere ulaşıldı. (İHA) 

