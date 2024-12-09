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        Haberler Bilgi Gündem Kaza kırım nedir, nasıl olur? Kaza kırıma uğramak ne demek? Isparta helikopter kazası ardından merak ediliyor!

        Kaza kırım nedir, nasıl olur? Kaza kırıma uğramak ne demek?

        Kaza kırıma uğramak ne demek sorusu Isparta'dan gelen acı haber sonrası gündemdeki yerini aldı. Son dakika haberine göre Isparta'da askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı ve 1'i tuğgeneral 6 askerin şehit olduğu bildirildi. Peki, Kaza kırım nedir, nasıl olur? Kaza kırıma uğramak ne demek, anlamı ne? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:42
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        Milli Savunma Bakanlığı, Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 6 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası ‘’Kaza kırım nedir, nasıl olur?' sorusu gündeme geldi. Havacılık sektöründe meydana gelen kazalar kaza kırıma uğramak adı ile anılıyor. Peki, Kaza kırıma uğramak ne demek, anlamı nedir? İşte detaylar…

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        KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

        Kaza kırım, helikopterin veya uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir.

        Uçağın kısmen iyi durumda olduğu ve can kaybının olmadığu durumlarda "kırım" kelimesi kullanılır.

        Can kaybının olması durumunda olay "kaza" şeklinde ifade edilir.

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        Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir.

        Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir. Helikopterin kırıma uğramasının sebepleri farklılık göstermektedir.

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        KAZA KIRIM RAPOU NEDİR?

        Kaza kırım raporu, hasar raporudur. Kazaların nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.

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        KAZA KIRIM EKİBİ

        Uçak ve helikopter kazalarının nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı herkes ve her şeyden önce inceleyen ekip. Havacılıkta tüm kazalara ilk müdahale eden, her havacılık biriminde (havaalanı, üs, teknik bakim merkezi) bulunan, yetkili kişilerden oluşan ekiptir. Kaza mahallini ilk inceleyip raporu veren bu birimdir.

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