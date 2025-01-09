Kaza nasıl önlendi?
Sosyal medyada bu kez bir kazanın değil, "neredeyse kaza"nın videosu paylaşıldı. Bir TIR'ın kamyonu solladığı anda karşı yönden gelen aracın ve sollanan kamyonun durduğu olayda "Kazayı kim önledi" diye soruldu
Giriş: 09.01.2025 - 14:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:10
Kaza videolarına alışık olan sosyal medya kullanıcıları bu kez zor bir soru ile karşı karşıya... Bir TIR'ın rampada kamyonu solladığı anda karşı yönden gelen aracın ve sollanan kamyonun durması üzerine TIR, şeridine geçebildi. Paylaşımda bu üç şoförden hangisinin hamlesinin kazayı önlediği soruldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ