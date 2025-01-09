Kaza nasıl önlendi? Sosyal medyada bu kez bir kazanın değil, "neredeyse kaza"nın videosu paylaşıldı. Bir TIR'ın kamyonu solladığı anda karşı yönden gelen aracın ve sollanan kamyonun durduğu olayda "Kazayı kim önledi" diye soruldu

Habertürk Giriş: 09.01.2025 - 14:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL