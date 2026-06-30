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        Haberler Gündem Güncel Kazada yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

        Kazada yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Aksaraylı Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Uzman çavuş kazada şehit oldu
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        Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

        DHA'nın haberine göre Hilal'in acı haberini Aksaray Valiliği duyurdu. Valilik açıklamasında Şehit Abdurrahman Hilal'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde düzenlenecek resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

        7 yıllık uzman çavuş olan Abdurrahman Hilal’in eşinin 8 aylık hamile olduğu bildirildi.

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