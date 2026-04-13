        Kazakistan'da koruma altındaki bozkır laleleri, doğayı kırmızıya boyadı

        Kazakistan’da koruma altındaki bozkır laleleri, doğayı kırmızıya boyadı

        Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altına alınan nadir bozkır (Greig) laleleri baharın gelişiyle birlikte çiçek açarak doğayı adeta kırmızıya bürüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Yılda yalnızca nisan ve mayıs aylarında çiçek açan Greig laleleri, geniş yaprakları üzerindeki koyu mor desenleri ve büyük, gösterişli kırmızı ya da turuncu kadeh biçimindeki çiçekleriyle dikkati çekiyor.

        Literatürde 'Greig lalesi' olarak bilinen ve Orta Asya’ya özgü endemik bir tür olan bu bitki, dağ etekleri ile yarı çöl alanlarda yetişiyor. Uzmanlara göre, bu nadir lalelere yalnızca Kazakistan’ın güney bölgelerinde rastlanabiliyor.

        Boyu 40 ila 50 santimetreye kadar ulaşabilen laleler, bilimsel açıdan da büyük önem taşıyor. İlk kez 19. yüzyılda bilim dünyasına tanıtılan çiçeğe, dönemin Rus Bahçıvanlar Derneği Başkanı Samuel Greig’in adı verildi.

        Bu türün, halihazırda Hollanda’da yetiştirilen yüzlerce lale çeşidinin atası olduğu kabul ediliyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, bozkırda kendiliğinden yetişen bu eşsiz laleleri görmek için bölgeye akın ediyor.

        Bu yıl da doğaseverler ve fotoğrafçılar, adeta kırmızı bir halıyı andıran manzaralar sunan lale tarlalarına yoğun ilgi gösteriyor.

        Ancak yetkililer ve uzmanlar, Greig lalelerinin korunmasının hayati önem taşıdığına işaret ediyor. Bir Greig lalesinin büyüyüp çiçek açmasının 10 ila 15 yıl sürdüğünü belirten uzmanlar, bu nedenle bitkinin zarar görmemesi gerektiğini vurguluyor.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için devlet koruması altında bulunan Greig lalelerini koparmak, ezmek veya izinsiz toplamak yasak. Son düzenlemeye göre, bu kuralları ihlal edenlere yaklaşık 12 milyon 975 bin Kazakistan tengesi (27 bin 344 dolar) para cezası uygulanıyor.

        Yetkililer, vatandaşları ve ziyaretçileri bu eşsiz doğa mirasını koruma konusunda duyarlı olmaya çağırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 11 Nisan 2026 (İslamabad'da Bugün Dünya Ne Görecek?)

        Emekliye yönelik anlaşmalarda hangi avantajlar var? Promosyon paketiyle neler sunuluyor? Emekli, Promosyonunu nasıl yükseltir? Emeklilere dönük anlaşma kaç yıllık? Promosyonda kamu-özel farkı ne? Kalıcı barış mı savaşa dönüş mü? Masada belirleyici Hürmüz kartı mı? İran nükleer şartları kabul eder mi...
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı