Kazaya karışan otomobilini binaya astı!

Antalya'da olay Alanya ilçesi Alanya Sugözü Mahallesi'nde yaşandı. Kütürüp mevkiinde ikamet eden 47 yaşındaki Mehmet Aydın, kullandığı otomobille geçtiğimiz gün kazaya karıştı.

VİNÇLE OTOMOBİLİNİ ASTI İHA'da yer alan habere göre Aydın, daha sonra otomobilini evinin önünde dört gün bekletti. Ayan, daha sonra vinç yardımıyla iki katlı müstakil evinin çatısından halatla ile aracını binanın dışına astı.

GÖRENLER ŞOKE OLDU Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 32 yaşındaki otomobili duvarda asılı görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Evin duvarında adeta şaha kalkmış şekildeki otomobilin görüntüsü mahalle halkını da şoke etti.

ARACINA CEZA VERMİŞ Görenleri hayrete düşürecek şekilde duran otomobilinin kazaya karışmadığını iddia eden Aydın, başka araçlara ve duvarlara çarpması sebebiyle otomobilini iple bağlama şeklinde bir ceza verdiğini söyledi.