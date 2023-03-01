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Kazım Akşar'a veda

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oyuncu ve yönetmen Kazım Akşar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

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AA
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    Muğla'da kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları'ndan (DT) emekli oyuncu Kazım Akşar, Ula ilçesinde toprağa verildi.
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    Akşar için Akyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine oyuncunun yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    Usta oyuncunun naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçının vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    Kazım Akşar'ın vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu.

    DERYA BAYKAL

    Ah Kazım, ah güzel dostum... Çok üzgünüm...

    EMRE KARAYEL

    "Candan Can Koparmak"ta izlemiştim hocamı. Sonra da ben tiyatro sınavlarına hazırlanırken çok destek oldu sağ olsun. Şu zor günlerde bir üzücü haber daha. Allah gani gani rahmet eylesin.
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    DERYA ŞENSOY

    Ah Kazım abicim çok üzgünüm. Başımız sağolsun...

    GONCA VUSLATERİ

    Sevdiklerine, yakınlarına sabır dilerim. Türk Tiyatrosu’nun başı sağ olsun.. 80’li yıllarda Devlet tarafından National Theatre’da Peter Hall ile çalışmış ve eğitmenliği süresince bir çok oyuncuya ışık olmuştur... Işıkla, duayla uğurlayalım kendisini...

    BERNA LAÇİN

    Çok üzüldüm. Ne çok kayıp ne çok...

    TALAT BULUT

    Nur içinde yat...
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    KAZIM AKŞAR HAKKINDA

    Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmalara başladı.
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    1987'de Devlet Tiyatroları tarafından İngiltere'ye gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
  • Usta oyuncuya veda... Kazım Akşar son yolcuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

    Akşar, Devlet Tiyatroları dışında, Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Akşar, bir süredir yaşamını Akyaka'da sürdürüyordu.

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