DERYA ŞENSOY



Ah Kazım abicim çok üzgünüm. Başımız sağolsun...



GONCA VUSLATERİ



Sevdiklerine, yakınlarına sabır dilerim. Türk Tiyatrosu’nun başı sağ olsun.. 80’li yıllarda Devlet tarafından National Theatre’da Peter Hall ile çalışmış ve eğitmenliği süresince bir çok oyuncuya ışık olmuştur... Işıkla, duayla uğurlayalım kendisini...



BERNA LAÇİN



Çok üzüldüm. Ne çok kayıp ne çok...



TALAT BULUT



Nur içinde yat...