Kazımcan Karataş: İçimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım

Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş, 4-1 galip geldikleri Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki sol beki, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan sakatlık ve cezalı durumlar sonrasında forma şansı bulması ile ilgili soru üzerine Kazımcan, forma şansı bulamadığı dönemlerde hem mental hem de fizik anlamında kendisini güçlendirdiğini söyledi.

"İÇİMDEKİ GERÇEK KAZIMCAN'I ORTAYA ÇIKARDIM"

"Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım." diyen Kazımcan, "Hiçbir zaman düşmedim. Her zaman, 'Mentalimi fiziğimi nasıl geliştirebilirim. Saha içinde saha dışında kendimi ekstra nasıl motive edebilirim' diye düşündüm. Bu şansı her zaman hazır olmama veriyorum. Hazır olduğum için de forma şansı buldum ve sonrası da geldi." değerlendirmesini yaptı.

Kazımcan Karataş, takımındaki oyuncuların her zaman desteğini hissettiğini ancak Barış Alper Yılmaz'ın özellikle mental açıdan çok yardım ettiğini, geçtiği yolları adım adım kendisine anlattığını dile getirdi.

Takımdaki başarının sırrının lider oyuncular olduğunu vurgulayan Kazımcan, "Herkes saha içinde bir önderlik, liderlik sağlıyor. Hocamızın verdiği taktikleri sahaya doğru yansıttığımız zaman da sonuca hemen ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.