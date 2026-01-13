Kazımcan Karataş: Kupada hedefimiz şampiyonluk

Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Kazımcan Karataş, açıklamalarda bulundu.

"KUPADA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kazımcan Karataş, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Kupada hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.