        Kazımcan Karataş: Kupada hedefimiz şampiyonluk - Futbol Haberleri

        Kazımcan Karataş: Kupada hedefimiz şampiyonluk

        Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye Kupası'ndaki 2-1'lik Fethiyespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kupada hedefimiz şampiyonluk" dedi.

        Giriş: 13.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:25
        "Kupada hedefimiz şampiyonluk"
        Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Kazımcan Karataş, açıklamalarda bulundu.

        "KUPADA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

        Karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kazımcan Karataş, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Kupada hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

