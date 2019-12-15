Keçiörengücü: 0 - Hatayspor: 1
Stat: Aktepe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar bebek, Seyfettin Ünal
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Süleyman Olgun (Abdulkadir Kuzey dk. 90+4),Sertaç Çam, Madinda (İshak Çakmak dk. 90+2),Kone, Mendy (Cem Ekinci dk. 62)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Burak Aydın, Soner Gönül
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ (Idır Quali dk. 77),Selim Ilgaz (Barbosa dk. 81),Gökhan Karadeniz, Hamza Gür (Bokila dk. 38),Aabid
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Alican Özfesli, Yasin Güreler
Sarı Kartlar: Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Bokila (Hatayspor),Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)
Goller: Bokila (dk. 90+2) (Hatayspor)
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