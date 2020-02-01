Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Şeker , Seyfettin Ünal , Ali Can Alp
Keçiörengücü: Metin Uçar , Abdulkadir Korkut (Devrim Taşkaya dk. 85 ?),Samet Akaydin , Erdi Dikmen , Soner Gönül , İshak Çakmak , Burak Aydın , Cem Ekinci , Madinda (Uğur Utlu dk. 76 ),Diabang , Bokila (Kone dk. 74 )
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Süleyman Olgun
TeknikDirektör: Serkan Özbalta
AdanaDemirspor: Kurtuluş Yurt , Okan Alkan , Adil Demirbağ , Tayyib Talha Sanuç , Rassoul , Sinan Kurt , Carayol (Berk Yıldız dk. 46 ),Aosman , Erkan Zengin (Vedat Bora 90+3 ?),Traore , Dibba (Mehmet Akyüz dk. 81 ?)
Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Kosecki
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Sarı Kart:Berk Yıldız, Aosman (Adana Demirspor),Burak Aydın (Keçiörengücü)
Goller: Aosman (dk. 51),Erkan Zengin (dk.79),Berk Yıldız (90+1) (Adana Demirspor),Erdi Dikmen (dk. 57) (Keçiörengücü)
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