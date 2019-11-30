KEÇİÖRENGÜCÜ: 2 - ALTINORDU: 1
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Alper Çetin, Murat Temel, Cem Özbay
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Sertaç Çam (Dk. 80 Diabang),Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 Uğur Utlu),Madinda (Dk. 88 İshak Çakmak),Abdulkadir Korkut, Kone, Samet Akaydin, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
ALTINORDU: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 63 Muzaffer Kocaer),Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı (Dk. 41 Onur Taha Takır),Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Yasin Ozan (Dk. 57 Kemal Rüzgar),Sinan Osmanoğlu
GOLLER: Dk. 21 Anıl Koç (Altınordu),Dk. 28 Samet Akaydin, Dk. 51 Süleyman Olgun (penaltıdan) (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Süleyman Olgun, Dk. 45 Sertaç Çam, Dk. 62 Burak Aydın (Keçiörengücü),Dk. 50 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)
YORUMLAR