Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Son 9 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar alacağı galibiyetle moral depolamak istiyor.

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KEÇİÖRENGÜCÜ - GALATASARAY

SAAT: 13:00

HAKEM: Suat Arslanboğa

STAT: Aktepe

YAYIN: A Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar, Yücel, Batuhan, Erdi, Osman, Alperen, Ziya, Uğurcan, Abdurrahman, Burak, Hakkı

YEDEKLER: Emre, Abdülkadir, Hakan, Sefer, Taha, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Hamdi Yılmaz

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet Çalık, Maicon, Ömer Bayram, Celil Yüksel, Gökay Güney, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Garry Rodrigues, Muğdat Çelik

YEDEKLER: Batuhan, Mariano, Nagatomo, Sefa, Abdussamed, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Onyekuru, Ali Yavuz Kol, Recep Gül

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TERİM GENÇLERE ŞANS VERDİ

Galatasaray'da cezalı olan Fatih Terim, bu maçın 11'inde birçok genç oyuncuya şans verdi. Kaleyi İsmail Çipe'nin koruyacağı mücadelede altyapıdan 5 futbolcu ilk 11'de görev yapıyor. İsmail Çipe'nin dışında orta sahada Celil, Gökay, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, sarı-kırmızılıların bu maçta ilk 11'de şans verdiği oyuncular oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ile cezalılar Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Serdar Aziz müsabakanın kadrosunda bulunmuyor.



KEÇİÖRENGÜCÜ 3. TURDAN KATILMIŞTI

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı.

GENÇLER SAHAYA İNİYOR!

Teknik direktör Fatih Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Muslera, Ozan Kabak, Fernando, Feghouli ile Eren Derdiyok'u Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna almazken, cezası biten Garry Rodrigues'i ise kadroya dahil etti. Sarı-kırmızılıların 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümü genç oyunculardan oluşuyor. Altyapıdan İsmail Çipe, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel ve Sefa Özdemir, Terim'in Ankara'ya götürdüğü oyuncular.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

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