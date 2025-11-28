Habertürk
        Keçiörengücü'nde Alper Potuk'la yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü'nde Alper Potuk'la yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 28.11.2025 - 20:43 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:43
        Keçiörengücü'nde Alper Potuk'la yollar ayrıldı!
        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, tecrübeli futbolcu Alper Potuk ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Alper Potuk ise ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum."

