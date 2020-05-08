Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün kulübümüz tarafından Aktepe Stadı’nda tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Kovid-19 tanı testleri yapıldı. Testleri sonuçlanmış ve kulübümüzde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Takımımız yarından itibaren antrenmanlara başlayacaktır." denildi.

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