Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün kulübümüz tarafından Aktepe Stadı’nda tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Kovid-19 tanı testleri yapıldı. Testleri sonuçlanmış ve kulübümüzde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Takımımız yarından itibaren antrenmanlara başlayacaktır." denildi.
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