Bursa'nın İnegöl ilçesinde milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 6 yaşındaki Kayra Emir Polat, gözleriyle dikkat çekiyor. Çevresinde 'Kedi gözlü çocuk' olarak çağırılan Kayra Emir, gece karanlığında ışık varmış gibi gördüğünü söyledi.
"GECELERİ KARANLIKTA DAHA GÜZEL GÖREBİLİYORUM"
DHA'nın haberine göre; Cerrah Mahallesi'nde oturan Yakup (29) ve Hilal Polat (25) çiftinin iki çocuğundan büyüğü Emir Kayra, milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Gözbebeğinin aşağıya doğru yayıldığı görülen Emir Kayra, görenlerin ilgisini çekiyor. Çevresinde 'Kedi gözlü çocuk' olarak adlandırılan Emir Kayra, "Geceleri karanlıkta daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorum" dedi.
"BİZ DE ANLAYAMADIK"
Baba Yakup Polat ise "Kayra doğduğunda biz de anlayamadık. İki ay geçtikten sonra gözlerindeki farklı olduğunu gördük. Doktora götürdük, 'diğer gözlere göre çok farklı' dediler. İnsanların dikkatini çekmeye başladı. Kedi gözü gibi diyenler çok oldu. Doktorlar 6 ayda bir kontrole getirmemizi söylediler. Daha ileride küçük bir ameliyat gerebilir dediler. Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum" diye konuştu.
Oğlunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara büyük ilgi olduğunu belirten Yakup Polat, "Görenler, yorum yapıyor. Ajanslar bana ulaşıp, bizi davet ediyor" ifadelerini kullandı.
"GÖZLERİNDE HERHANGİ BİR SORUN YOK"
Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ali Aghayarov, "Kayra Emir Polat'ın gözlerinde herhangi bir görme kaybı söz konusu değil, belki ilerleyen yaşlarda küçük bir operasyonla bu rahatsızlık düzeltilebilir. Kolobom göz ameliyatı, genetik özellikler, göz travması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak yine de çoğu kolobom vakasının bilinen bir nedeni yoktur. Bu hastalık sık görülen bir şey değil. Ama Türkiye'de ve dünyada örnekleri var" dedi.
İRİS KOLOBOMU
İris Kolobomu iris üzerinde delik ve yırtık bulunması anlamına geliyor. Kolobom kendiliğinden oluşabilir veya vücudun diğer organlarını ve dokularını etkileyen bir sendromun bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Iris kolobomu gözbebeğinin kenarında ikinci bir gözbebeği ya da siyah çentik gibi görünebilir. Bu gözbebeğine düzensiz bir şekil verir. Ayrıca gözbebeğinden irisin kenarına kadar iris içinde bir bölünme olarak görülebilir. Koloboma bir veya iki gözü birden etkileyebilir.
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